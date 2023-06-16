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Естонія розробила правове рішення про використання активів РФ на підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 10:25

Уряд Естонії напередодні схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Естонія є першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України", – заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

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За словами Тсахкна, МЗС найближчим часом внесе в уряд проєкт відповідної поправки до закону.

У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді. А в США законопроєкт про конфіскацію і передачу Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Владіміром Путіним війни було офіційно зареєстровано.

За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться про вагомий міжнародний крок. Зеленський також закликав конфісковувати гроші представників російської еліти і в інших країнах.

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"Російський правлячий клас не цінує людей і готовий розкидатися сотнями тисяч людських життів. А ось грошей – вкрадених, між іншим, грошей – їм шкода. Вони цінують своє майно. Їх треба повністю позбавити цього і передати гроші на благо тих, хто постраждав унаслідок російської агресії, унаслідок цієї війни з терором, на благо нашої країни і нашого народу", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України.

Станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.

Читайте також: Як заморожені активи РФ допоможуть Україні: головні сценарії, що обговорює ЄС.

Теми: ЕстоніяРосія
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