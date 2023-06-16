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Естонія розробила правове рішення про використання активів РФ на підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 10:25

Уряд Естонії напередодні схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Естонія є першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

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"Європейський союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України", – заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

За словами Тсахкна, МЗС найближчим часом внесе в уряд проєкт відповідної поправки до закону.

У глобальному масштабі аналогічний захід також розроблено, наприклад, у Канаді. А в США законопроєкт про конфіскацію і передачу Україні активів Росії як репарацій за збитки від розпочатої російським президентом Владіміром Путіним війни було офіційно зареєстровано.

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За словами президента України Володимира Зеленського, йдеться про вагомий міжнародний крок. Зеленський також закликав конфісковувати гроші представників російської еліти і в інших країнах.

"Російський правлячий клас не цінує людей і готовий розкидатися сотнями тисяч людських життів. А ось грошей – вкрадених, між іншим, грошей – їм шкода. Вони цінують своє майно. Їх треба повністю позбавити цього і передати гроші на благо тих, хто постраждав унаслідок російської агресії, унаслідок цієї війни з терором, на благо нашої країни і нашого народу", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії – як приватних, так і державних – для відбудови України.

Станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.

Читайте також: Як заморожені активи РФ допоможуть Україні: головні сценарії, що обговорює ЄС.

Теми: ЕстоніяРосія
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