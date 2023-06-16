Эстония разработала правовое решение об использовании активов РФ в поддержку Украины

Правительство Эстонии накануне одобрило принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Эстония является первой европейской страной, которая разработала подобное правовое решение.

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"Европейский Союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", – заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

По словам Тсахкна, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

В глобальном масштабе аналогичная мера также разработана, например, в Канаде. А в США законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций за ущерб от начатой российским президентом Владимиром Путиным войны был официально зарегистрирован.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о весомом международном шаге. Зеленский также призвал конфисковывать деньги представителей российской элиты и в других странах.

"Российский правящий класс не ценит людей и готов разбрасываться сотнями тысяч человеческих жизней. А вот денег – украденных, между прочим, денег – им жалко. Они ценят свое имущество. Их надо полностью лишить этого и передать деньги на благо тех, кто пострадал в результате российской агрессии, в результате этой войны с террором, на благо нашей страны и нашего народа", – заявил Зеленский.

Напомним, Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины.

По состоянию на сейчас на территории Европейского Союза заморожены активы российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, на сумму около 24,1 миллиарда евро. Санкции не предусматривают конфискации этих активов, поскольку это нарушает законодательство.

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