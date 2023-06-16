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У Росії помітили, що образ загарбників із початку війни змінився

"Українська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 12:15
У Росії помітили, що образ загарбників із початку війни змінився
Росіяни Микита Лобурець і Олександр Зубков, убиті на війні проти України, колаж

Російські ЗМІ проаналізували відомі дані про загиблих на фронті й дійшли висновку, що за неповні 16 місяців війни в Україні змінився образ середньостатистичного російського бійця. 

Джерело: російська служба BBC News

Деталі: Від початку повномасштабної війни в Україні "Бі-бі-сі" спільно з "Медіазоною" (оголошена в РФ іноагентом) і командою волонтерів змогли підтвердити імена понад 25 000 загиблих росіян. 

Цей список не повний, він ґрунтується тільки на відкритих джерелах інформації (повідомлення російських чиновників, публікації ЗМІ, пости близьких родичів військових у соцмережах, дані з пам'ятників та інформація з деяких кладовищ).

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Підтвердивши понад 25 тисяч поховань убитих від початку вторгнення в Україну росіян, Бі-бі-сі склала портрет "середнього військового РФ на фронті".

Якщо в перші три місяці війни типовий загиблий – це професійний солдат-контрактник 20 з лишком років, то в останні місяці типовий російський боєць, убитий в Україні, – 34-річний ув'язнений, який вирушив на фронт із колонії.

 

"Бі-бі-сі" наводить два приклади: 21-річний сержант Микита Лобурець, командир відділення російського спецпризначенця, загинув під Харковом 20 травня 2022 року, і 34-річний Олександр Зубков, засуджений на 9 років за спробу збуту наркотиків, що вступив у ПВК "Вагнер" та загинув під Бахмутом у 2023-му році.

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Якщо Лобурець був контрактником, який подавав надії, то Зубков був двічі засуджений. Останній поїхав в Україну в листопаді 2022 року з надією на звільнення і зарплату 100 тисяч рублів на місяць, але через 5 місяців помер під Бахмутом. Зубкова поховали 28 квітня в Сєвєродвінську.

Загалом на початку війни Росія втратила більше професійних військових, а в останні місяці – непрофесійних.

 
 

Втрати елітних підрозділів російської армії в перші місяці вторгнення обчислювалися тисячами.

Теми: РосіявійнаВагнер
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