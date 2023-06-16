В России заметили, что образ захватчиков с начала войны изменился

Россияне Никита Лобурец и Александр Зубков, убитые на войне против Украины, коллаж

Российские СМИ проанализировали известные данные о погибших на фронте и пришли к выводу, что за неполные 16 месяцев войны в Украине изменился образ среднестатистического российского бойца.

Источник: русская служба BBC News

Детали: С начала полномасштабной войны в Украине "Би-би-си" совместно с "Медиазоной" (объявлена в РФ иноагентом) и командой волонтеров смогли подтвердить имена более 25 000 погибших россиян.

Этот список не полный, он основан только на открытых источниках информации (сообщения российских чиновников, публикации СМИ, посты близких родственников военных в соцсетях, данные с памятников и информация с некоторых кладбищ).

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Подтвердив более 25 тысяч захоронений убитых с начала вторжения в Украину россиян, Би-би-си составила портрет "среднего военного РФ на фронте".

Если в первые три месяца войны типичный погибший – профессиональный солдат-контрактник 20 с небольшим лет, то в последние месяцы типичный российский боец, убитый в Украине, – 34-летний заключённый, отправившийся на фронт из колонии.

"Би-би-си" приводит два примера: 21-летний сержант Никита Лобурец, командир отделения российского спецназа, погиб под Харьковом 20 мая 2022 года, и 34-летний Александр Зубков, осужденный на 9 лет за попытку сбыта наркотиков и вступивший в ЧВК "Вагнер", который погиб под Бахмутом в 2023-м году.

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Если Лобурец был контрактником, подающим надежды, то Зубков был дважды осужден. Последний поехал в Украину в ноябре 2022 года с надеждой на освобождение и зарплату 100 тысяч рублей в месяц, но через 5 месяцев умер под Бахмутом. Зубкова похоронили 28 апреля в Северодвинске.

В целом в начале войны Россия потеряла больше профессиональных военных, а в последние месяцы – непрофессиональных.

Потери элитных подразделений российской армии в первые месяцы вторжения исчислялись тысячами.