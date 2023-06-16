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Російська ракета у Польщі: Міністр оборони не повідомив слідчих про можливий злочин

П'ятниця, 16 червня 2023, 13:27

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не повідомив прокуратуру про можливий злочин, скоєний оперативним командувачем збройних сил у зв'язку з падінням у країні російської ракети, незважаючи на те, що публічно звинуватив його у невиконанні своїх обов'язків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

"Оперативний командувач знехтував своїми інструктивними обов'язками, не поінформувавши мене про об'єкт, який з'явився в польському повітряному просторі, а також не повідомивши Центр урядової безпеки та інші служби, передбачені процедурами", – заявив глава Міністерства оборони в середині травня.

Як виявилося, Блащак забув повідомити про це слідчих.

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Журналіст RMF FM більше місяця чекав на відповідь, чому так сталося. Він звернувся з цього приводу до оперативного центру Міністерства оборони, який спочатку не хотів давати відповідь на це питання. Серед пояснень навіть був аргумент про "складну геополітичну ситуацію".

Зрештою, йому сказали, що немає необхідності подавати заяву в рамках розслідування, яке триває.

Проблема полягає в тому, що на той момент прокуратура не розслідувала низку неправомірних дій військових. Невідомо, чи розслідує вона їх і зараз, оскільки провадження перебуває в умовах повної інформаційної блокади.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в кінці квітня Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта. 

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак згодом заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати

Детальніше про цей інцидент читайте у статті Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни

Теми: ПольщаРосія
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