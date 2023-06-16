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Российская ракета в Польше: Министр обороны не сообщил следователям о возможном преступлении

Пятница, 16 июня 2023, 13:27

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не сообщил прокуратуре о возможном преступлении, совершенном оперативным командующим вооруженных сил в связи с падением в стране российской ракеты, несмотря на то, что публично обвинил его в невыполнении своих обязанностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"Оперативный командующий пренебрег своими инструктивными обязанностями, не проинформировав меня об объекте, который появился в польском воздушном пространстве, а также не уведомив Центр правительственной безопасности и другие службы, предусмотренные процедурами", – заявил глава Министерства обороны в середине мая.

Как оказалось, Блащак забыл сообщить об этом следователям.

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Журналист RMF FM больше месяца ждал ответа, почему так произошло. Он обратился по этому поводу в оперативный центр Министерства обороны, который сначала не хотел давать ответ на этот вопрос. Среди объяснений даже был аргумент о "сложной геополитической ситуации".

В конце концов, ему сказали, что нет необходимости подавать заявление в рамках расследования, которое продолжается.

Проблема заключается в том, что на тот момент прокуратура не расследовала ряд неправомерных действий военных. Неизвестно, расследует ли она их и сейчас, поскольку производство находится в условиях полной информационной блокады.

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Напомним, в конце апреля Министерство национальной обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак впоследствии заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать

Подробнее об этом инциденте читайте в статье Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны.

Темы: ПольшаРосcия
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