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Литовські військові повідомили про виявлені фейки на тему війни в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 13:41

Військові аналітики Збройних сил Литви за останній місяць зафіксували 95 випадків дезінформації на тему оборони у ворожому інформаційному середовищі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Виявлені випадки дезінформації стосувалися війни в Україні, членства Литви в НАТО і відносин між НАТО і Росією.

Найбільше дезінформації поширюється про війну в Україні. Підтримка України західними країнами, зокрема Литвою, називається пропагандою війни. Зафіксовано стабільну популярність наративу "війна Росія-НАТО" – Альянс звинувачують у безпосередній участі у війні в Україні.

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Також поширюється дезінформація про військові загрози Калінінграду і Білорусі, що нібито виникають унаслідок військових навчань на литовській території, а Польщу і Литву звинувачують у створенні таємних планів участі в бойових діях в Україні.

"Напередодні саміту НАТО підконтрольні Кремлю джерела поширювали дезінформацію про оборонні плани альянсу, про те, що вони нібито мають не оборонний, а наступальний характер", – зазначають аналітики.

На думку військових аналітиків, ворожі країни шляхом поширення дезінформації прагнули переконати свою внутрішню аудиторію підтримати політику Кремля як у контексті війни в Україні, так і у відносинах із НАТО.

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Теми: Литва
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