Литовские военные сообщили о выявленных фейках на тему войны в Украине

Военные аналитики Вооруженных сил Литвы за последний месяц зафиксировали 95 случаев дезинформации на тему обороны во вражеской информационной среде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Выявленные случаи дезинформации касались войны в Украине, членства Литвы в НАТО и отношений между НАТО и Россией.

Больше всего дезинформации распространяется о войне в Украине. Поддержка Украины западными странами, в частности Литвой, называется пропагандой войны. Зафиксирована стабильная популярность нарратива "война Россия-НАТО" – Альянс обвиняют в непосредственном участии в войне в Украине.

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Также распространяется дезинформация о военных угрозах Калининграду и Беларуси, якобы возникающих в результате военных учений на литовской территории, а Польшу и Литву обвиняют в создании тайных планов участия в боевых действиях в Украине.

"Накануне саммита НАТО подконтрольные Кремлю источники распространяли дезинформацию об оборонных планах альянса, о том, что они якобы имеют не оборонительный, а наступательный характер", – отмечают аналитики.

По мнению военных аналитиков, враждебные страны путем распространения дезинформации стремились убедить свою внутреннюю аудиторию поддержать политику Кремля как в контексте войны в Украине, так и в отношениях с НАТО.

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