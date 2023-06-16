Борис Джонсон знайшов роботу в журналістиці після складання повноважень депутата – ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії і ексдепутат Палати громад Борис Джонсон відтепер працюватиме у сфері журналістики.

Про це повідомляє Politico Europe з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Джонсон писатиме щотижневу колонку для видання Daily Mail.

Співрозмовники видання розповіли, що таємничий "ерудований новий колумніст", який з’явився на першій шпальті п'ятничного випуску газети, вказує на Джонсона. Згідно з анонсом, новий колумніст розпочне роботу в суботу.

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За даними джерел, за написання колонки Джонсон отримуватиме "шестизначну суму".

Написання колонок для Mail стане першою регулярною журналістською роботою Джонсона після того, як він пішов з Daily Telegraph у 2019 році.

Однак редактори Mail, можливо, не в захваті від новини про свого нового зіркового колумніста, оскільки колишні колеги Джонсона згадують про проблеми у спільній роботі.

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Зокрема, як згадує один з колишніх редакторів Джонсона, той не завжди вчасно здавав матеріали.

Нагадаємо, 9 червня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень.

15 червня був представлений парламентський звіт, згідно з яким Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували правила COVID.