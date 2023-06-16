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Борис Джонсон знайшов роботу в журналістиці після складання повноважень депутата – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 15:15

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії і ексдепутат Палати громад Борис Джонсон відтепер працюватиме у сфері журналістики.

Про це повідомляє Politico Europe з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Джонсон писатиме щотижневу колонку для видання Daily Mail.

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Співрозмовники видання розповіли, що таємничий "ерудований новий колумніст", який з’явився на першій шпальті п'ятничного випуску газети, вказує на Джонсона. Згідно з анонсом, новий колумніст розпочне роботу в суботу.

За даними джерел, за написання колонки Джонсон отримуватиме "шестизначну суму".

Написання колонок для Mail стане першою регулярною журналістською роботою Джонсона після того, як він пішов з Daily Telegraph у 2019 році.

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Однак редактори Mail, можливо, не в захваті від новини про свого нового зіркового колумніста, оскільки колишні колеги Джонсона згадують про проблеми у спільній роботі.

Зокрема, як згадує один з колишніх редакторів Джонсона, той не завжди вчасно здавав матеріали.

Нагадаємо, 9 червня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень.

15 червня був представлений парламентський звіт, згідно з яким Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували правила COVID.

Теми: Велика БританіяБорис Джонсон
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