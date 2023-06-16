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Борис Джонсон нашел работу в журналистике после сложения полномочий депутата – СМИ

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 15:15

Бывший премьер-министр Великобритании и экс-депутат Палаты общин Борис Джонсон отныне будет работать в сфере журналистики.

Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Джонсон будет писать еженедельную колонку для издания Daily Mail.

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Собеседники издания рассказали, что таинственный "эрудированный новый колумнист", который появился на первой полосе пятничного выпуска газеты, указывает на Джонсона. Согласно анонсу, новый колумнист приступит к работе в субботу.

По данным источников, за написание колонки Джонсон будет получать "шестизначную сумму".

Написание колонок для Mail станет первой регулярной журналистской работой Джонсона после того, как он ушел из Daily Telegraph в 2019 году.

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Однако редакторы Mail, возможно, не в восторге от новости о своем новом звездном колумнисте, поскольку бывшие коллеги Джонсона вспоминают о проблемах в совместной работе.

В частности, как вспоминает один из бывших редакторов Джонсона, тот не всегда вовремя сдавал материалы.

Напомним, 9 июня Борис Джонсон объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

15 июня был представлен парламентский отчет, согласно которому Джонсон неоднократно сознательно вводил парламент в заблуждение своими заявлениями о вечеринках на Даунинг-стрит, которые нарушали правила COVID.

Темы: ВеликобританияБорис Джонсон
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