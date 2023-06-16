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Перше засідання нової Ради Україна-НАТО може відбутись у Вільнюсі – Столтенберг

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 16:22

НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною – Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна – НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Наша амбіція – мати першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським", – сказав він.

"Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і що це рішення союзників та України. Росія не має права вето", – додав Столтенберг.

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Напередодні глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.

Деталі дводенної зустрічі у Брюсселі у статті: Ще дві коаліції, "пташки" та шлях до членства: нові домовленості у НАТО про майбутнє України.

Теми: НАТОУкраїна
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