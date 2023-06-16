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Первое заседание нового Совета Украина-НАТО может состояться в Вильнюсе – Столтенберг

"Европейская правда"Пятница, 16 июня 2023, 16:22

НАТО стремится провести первое заседание нового органа сотрудничества с Украиной – Совета Украина-НАТО – на Вильнюсском саммите в июле.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам двухдневной встречи министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Мы также работаем над созданием нового Совета Украина – НАТО, где Украина будет равной с союзниками НАТО, будет консультироваться и принимать решения общего интереса. Наша амбиция – иметь первую встречу нового Совета в Вильнюсе совместно с президентом Зеленским", – сказал он.

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"Мы согласились, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом Альянса, и это решение союзников и Украины. Россия не имеет права вето", – добавил Столтенберг.

Накануне глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина и НАТО заменят свой нынешний формат официальных встреч в виде Комиссии на новый формат Совета на саммите в Вильнюсе в июле или после него.

Детали двухдневной встречи в Брюсселе в статье: Еще две коалиции, "птички" и путь к членству: новые договоренности в НАТО о будущем Украины.

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Темы: НАТОУкраина
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