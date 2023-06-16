Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen

"Європейська правда"П'ятниця, 16 червня 2023, 17:08
Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Швеції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчому навчанні" на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це йдеться в заяві Міноборони Швеції, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням, Збройним силам Швеції "буде доручено провести ознайомче навчання українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного технічного персоналу на літаку JAS 39".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ШвеціяУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
Швеція
Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО
Американські бомбардувальники приземлилися у Швеції "вперше в сучасній історії"
Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції і за таким же сценарієм – Стефанчук
Останні новини
01:20
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
Усі новини...
Реклама: