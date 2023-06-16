Швеція підтвердила, що українські льотчики випробують її винищувачі Gripen

Міністерство оборони Швеції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в "ознайомчому навчанні" на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це йдеться в заяві Міноборони Швеції, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням, Збройним силам Швеції "буде доручено провести ознайомче навчання українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного технічного персоналу на літаку JAS 39".