Швеция подтвердила, что украинские летчики испытают ее истребители Gripen
Пятница, 16 июня 2023, 17:08
Министерство обороны Швеции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердило, что украинские летчики примут участие в "ознакомительном обучении" на шведских истребителях JAS 39 Gripen.
Об этом говорится в заявлении Минобороны Швеции, сообщает "Европейская правда".
Согласно решению, Вооруженным силам Швеции "будет поручено провести ознакомительное обучение украинских пилотов и связанного с ними авиационного технического персонала на самолете JAS 39".
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