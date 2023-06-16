Швеция подтвердила, что украинские летчики испытают ее истребители Gripen

Министерство обороны Швеции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердило, что украинские летчики примут участие в "ознакомительном обучении" на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Швеции, сообщает "Европейская правда".

Согласно решению, Вооруженным силам Швеции "будет поручено провести ознакомительное обучение украинских пилотов и связанного с ними авиационного технического персонала на самолете JAS 39".