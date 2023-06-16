Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін згадав про "денацифікацію" України і назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 червня 2023, 18:02
Путін згадав про денацифікацію України і назвав Зеленського ганьбою єврейського народу
фото РБК

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін, заявив, що "його друзі-євреї" називають президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Джерело: Путін на пленарному засіданні в рамках "Петербурзького економічного форуму", цитує пропагандистське видання РИА "Новости"

Пряма мова: "У мене з дитинства багато друзів-євреїв. Вони кажуть: "Зеленський - не єврей, це ганьба єврейського народу".

Реклама:

Деталі: На пленарному засіданні ПМЕФ також показали відеоролик про нібито "звірства бандерівців під час Великої Вітчизняної війни".

"Ось це ті, хто сьогодні є героями України. Це ті, кого сьогоднішня українська влада захищає і персонально, і їхню ідеологію. Як же з цим можна не боротися? Ми зобов'язані з цим боротися", - прокоментував президент РФ кадри російської пропаганди.

Після цього російський диктатор заявив, що "у Росії є повне право вважати поставлене завдання денацифікації України одним із ключових".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На виправдання прямого вторгнення на українську територію в лютому 2022 року Кремль заявляв про завдання "денацифікації та демілітаризації" України. Боротьбу з міфічними "бандерівцями" в Україні російська пропаганда використовує найактивніше. Після цього умовні "цілі СВО" для виправдання війни з Україною неодноразово змінювалися в риториці окупантів. У червні 2023 року Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони в нього одночасно і змінюються, і не змінюються.

Теми: ПутінЗеленськийпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: