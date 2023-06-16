Путін згадав про "денацифікацію" України і назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу"

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін, заявив, що "його друзі-євреї" називають президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Джерело: Путін на пленарному засіданні в рамках "Петербурзького економічного форуму", цитує пропагандистське видання РИА "Новости"

Пряма мова: "У мене з дитинства багато друзів-євреїв. Вони кажуть: "Зеленський - не єврей, це ганьба єврейського народу".

Деталі: На пленарному засіданні ПМЕФ також показали відеоролик про нібито "звірства бандерівців під час Великої Вітчизняної війни".

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"Ось це ті, хто сьогодні є героями України. Це ті, кого сьогоднішня українська влада захищає і персонально, і їхню ідеологію. Як же з цим можна не боротися? Ми зобов'язані з цим боротися", - прокоментував президент РФ кадри російської пропаганди.

Після цього російський диктатор заявив, що "у Росії є повне право вважати поставлене завдання денацифікації України одним із ключових".

Нагадаємо: На виправдання прямого вторгнення на українську територію в лютому 2022 року Кремль заявляв про завдання "денацифікації та демілітаризації" України. Боротьбу з міфічними "бандерівцями" в Україні російська пропаганда використовує найактивніше. Після цього умовні "цілі СВО" для виправдання війни з Україною неодноразово змінювалися в риториці окупантів. У червні 2023 року Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони в нього одночасно і змінюються, і не змінюються.