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Путин вспомнил о "денацификации" Украины и назвал Зеленского "позором еврейского народа"

Валентина РоманенкоПятница, 16 июня 2023, 18:02
Путин вспомнил о денацификации Украины и назвал Зеленского позором еврейского народа
фото РБК

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, заявил, что "его друзья-евреи" называют президента Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Источник: Путин на пленарном заседании в рамках "Петербургского экономического форума", цитирует пропагандистское издание РИА "Новости"

Прямая речь: "У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: "Зеленский – не еврей, это позор еврейского народа".

Детали: На пленарном заседании ПМЭФ также показали видеоролик о якобы "зверствах бандеровцев во время Великой Отечественной войны".

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"Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться", - прокомментировал президент РФ кадры российской пропаганды.

После этого российский диктатор заявил, что "у России есть полное право считать поставленную задачу денацификации Украины одной из ключевых".

Напомним: В оправдание прямого вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года Кремль заявлял о задачах "денацификации и демилитаризации" Украины. Борьбу с мифическими "бандеровцами" в Украине российская пропаганда использует активнее всего. После этого условные "цели СВО" для оправдания  войны с Украиной неоднократно менялись в риторике оккупантов. В июне 2023 года Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются.

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Темы: ПутинЗеленскийпропагандавойна
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