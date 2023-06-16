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Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 червня 2023, 23:52
Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу перемогла Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024 – 3:2.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Українці програли перший тайм 0:2, однак забили три м'ячі після перерви.

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Голами за збірну України відзначилися Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.

Це перші набрані очки України у відборі Євро-2024.

Наступний матч команда зіграє проти Мальти у понеділок, 19 червня.

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Крім того, це був перший офіційний поєдинок команди під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва.

Україна розпочала відбір на Євро-2024 у березні, поступившись Англії з рахунком 0:2. Після цього у червні команду очолив Ребров, а у першому товариському матчі українці зіграли в результативну нічию 3:3.

Теми: футболспортУкраїна
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