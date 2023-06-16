Сборная Украины победила Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024
Пятница, 16 июня 2023, 23:52
Сборная Украины по футболу победила Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024 - 3:2.
Источник: Украинская ассоциация футбола
Детали: Украинцы проиграли первый тайм 0:2, однако забили три мяча после перерыва.
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Голами за сборную Украины отметились Илья Забарный, Ефим Конопля и Виктор Цыганков.
Это первые набранные очки Украины в отборе Евро-2024.
Следующий матч команда сыграет против Мальты в понедельник, 19 июня.
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Кроме того, это был первый официальный поединок команды под руководством нового главного тренера Сергея Реброва.
Украина начала отбор на Евро-2024 в марте, уступив Англии со счетом 0:2. После этого в июне команду возглавил Ребров, а в первом товарищеском матче украинцы сыграли в результативную ничью 3:3.