Україною ширилася повітряна тривога
Субота, 17 червня 2023, 04:10
У низці областей України на світанку 17 червня була оголошена повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 4 години ранку.
Станом на 04:06 вона охопила території південних, східних, північних і центральних областей.
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Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 04:33 почалися відбої повітряної тривоги.