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Україною ширилася повітряна тривога

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 04:10
Україною ширилася повітряна тривога
фото Getty Images

У низці областей України на світанку 17 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 4 години ранку.

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Станом на 04:06 вона охопила території південних, східних, північних і центральних областей.

 

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 04:33 почалися відбої повітряної тривоги.

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Теми: повітряна тривога
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