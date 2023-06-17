Україною ширилася повітряна тривога

У низці областей України на світанку 17 червня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 4 години ранку.

Реклама:

Станом на 04:06 вона охопила території південних, східних, північних і центральних областей.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 04:33 почалися відбої повітряної тривоги.