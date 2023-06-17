Украиной распространялась воздушная тревога
Суббота, 17 июня 2023, 04:10
В ряде областей Украины на рассвете 17 июня была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 4 часов утра.
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По состоянию на 04:06 она охватила территории южных, восточных, северных и центральных областей.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено: В 04:33 начались отбои воздушной тревоги.
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