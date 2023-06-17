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Сили оборони уразили 5 артилерійських підрозділів ворога – зведення

Ольга Глущенко Субота, 17 червня 2023, 06:34
Сили оборони уразили 5 артилерійських підрозділів ворога – зведення
українські військові, фото Генштабу

За минулу добу українські захисники знищили 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині – задіяв 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та 6 крилатих ракет "Калібр". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України усі 12 ракет було знищено.

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Крім того, протягом доби противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Костобобрів і Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Соснівка, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча на Харківщині.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Біля останньої завдав авіаудару  Авдіївки. Також, здійснив артилерійські обстріли Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.  Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв Ольгівське, Полтавку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівку, Новоандріївку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївку, Шляхове, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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