Причиною вибуху Каховської ГЕС, швидше за все, став підрив проходу під водою – NYT

Журналісти з посиланням на експертів та після власного розслідування вважають, що підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС.

Джерело: The New York Times

Деталі: Інженери з України та США в коментарі виданню запевняють, що глибоко всередині дамби була "ахіллесова п’ята".

Вони нагадують, що дамбу збудували за радянських часів, тому Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться вразливість.

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Численні докази, розглянуті The New York Times, від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб, підтверджують: обвал дамби не був випадковим. Руйнування бетонного фундаменту навряд чи відбулося саме по собі.

На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став вибух заряду, розміщеного у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

"Якщо ваша мета – знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду", – впевнений інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.

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Український інженер Ігор Стрілець, який раніше перебував на Каховській ГЕС декілька місяців, теж вважає єдиним поясненням руйнування бетонної основи греблі вибух у тунелі. За його словами, вибух знищив частину основи, після чого під тиском води зруйнувалися інші частини греблі, розташовані в районі місця вибуху.

Американський професор наголошує, що секцію дамби не потрібно подрібнювати — вистачить лише підірвати настільки, щоб її зруйнувала вода.

Він додав, що йому "важко зрозуміти, як щось інше, крім внутрішнього вибуху в проході, може пояснити пошкодження".