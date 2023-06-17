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Причиной взрыва Каховской ГЭС, скорее всего, стал подрыв прохода под водой - NYT

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 15:26
Причиной взрыва Каховской ГЭС, скорее всего, стал подрыв прохода под водой - NYT
СКРИНШОТ

Журналисты со ссылкой на экспертов и после собственного расследования считают, что подрыв подводного прохода к машинному залу является наиболее вероятной причиной катастрофы на Каховской ГЭС.

Источник: The New York Times

Детали: Инженеры из Украины и США в комментарии изданию уверяют, что глубоко внутри дамбы была "ахиллесова пята".

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Они напоминают, что дамбу построили в советское время, поэтому Москва имела каждую страницу инженерных чертежей и знала, где находится уязвимость.

Многочисленные доказательства, рассмотренные The New York Times, от оригинальных инженерных планов до интервью с инженерами, изучающими разрушение дамб, подтверждают: обвал дамбы не был случайным. Разрушение бетонного фундамента вряд ли произошло само по себе.

По данным двух американских инженеров, учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или туннеле, который проходит сквозь бетонное сердце конструкции.

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"Если ваша цель - уничтожить саму дамбу, понадобится мощный взрыв. Проход является идеальным местом для размещения этого взрывного заряда", - уверен инженер-геотехник Майкл Вест, директор компании Wiss, Janney, Elstner.

Украинский инженер Игорь Стрелец, который ранее проводил на Каховской ГЭС несколько месяцев, тоже считает единственным объяснением разрушения бетонного основания плотины взрыв в тоннеле. По его словам, взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части плотины, расположенные в районе места взрыва.

Американский профессор отмечает, что секцию дамбы не нужно измельчать - достаточно лишь взорвать настолько, чтобы ее разрушила вода.

Он добавил, что ему "трудно понять, как что-то другое, кроме внутреннего взрыва в проходе, может объяснить повреждения".

Темы: Каховская ГЭСвзрыввойна
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