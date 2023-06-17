Причиной взрыва Каховской ГЭС, скорее всего, стал подрыв прохода под водой - NYT

Журналисты со ссылкой на экспертов и после собственного расследования считают, что подрыв подводного прохода к машинному залу является наиболее вероятной причиной катастрофы на Каховской ГЭС.

Источник: The New York Times

Детали: Инженеры из Украины и США в комментарии изданию уверяют, что глубоко внутри дамбы была "ахиллесова пята".

Они напоминают, что дамбу построили в советское время, поэтому Москва имела каждую страницу инженерных чертежей и знала, где находится уязвимость.

Реклама:

Многочисленные доказательства, рассмотренные The New York Times, от оригинальных инженерных планов до интервью с инженерами, изучающими разрушение дамб, подтверждают: обвал дамбы не был случайным. Разрушение бетонного фундамента вряд ли произошло само по себе.

По данным двух американских инженеров, учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или туннеле, который проходит сквозь бетонное сердце конструкции.

"Если ваша цель - уничтожить саму дамбу, понадобится мощный взрыв. Проход является идеальным местом для размещения этого взрывного заряда", - уверен инженер-геотехник Майкл Вест, директор компании Wiss, Janney, Elstner.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский инженер Игорь Стрелец, который ранее проводил на Каховской ГЭС несколько месяцев, тоже считает единственным объяснением разрушения бетонного основания плотины взрыв в тоннеле. По его словам, взрыв уничтожил часть основания, после чего под давлением воды разрушились другие части плотины, расположенные в районе места взрыва.

Американский профессор отмечает, что секцию дамбы не нужно измельчать - достаточно лишь взорвать настолько, чтобы ее разрушила вода.

Он добавил, что ему "трудно понять, как что-то другое, кроме внутреннего взрыва в проходе, может объяснить повреждения".