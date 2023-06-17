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На Кременчуцькому м'ясокомбінаті сталася аварія, двоє людей у лікарні

Роман ПетренкоСубота, 17 червня 2023, 16:49
На Кременчуцькому м'ясокомбінаті сталася аварія, двоє людей у лікарні
фото: кременчуцька газета

Вранці 17 червня сталась аварія з викидом аміаку на підприємстві "Кременчуцький м'ясокомбінат", двоє людей у лікарні, повідомляє міська рада.

Джерело: мерія у Facebook

Деталі: Уточнюється, що внаслідок аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом - отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості.

Зазначається, що аварійна бригада підприємства успішно припинила витік аміаку та локалізувала аварію.

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Представники різних служб здійснили забір проб повітря навколо місця аварії, аміак у повітрі не виявлений.

Дослівно: "Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення".

Теми: Кременчук
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