Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 16:49
На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице
фото: кременчугская газета

Утром 17 июня произошла авария с выбросом аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат" сообщает городской совет.

Источник: мэрия в Facebook

Детали: Уточняется, что в результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом - отравление парами аммиака, состояние средней тяжести.

Отмечается, что аварийная бригада предприятия успешно прекратила утечку аммиака и локализовала аварию.

Реклама:

Представители различных служб осуществили забор проб воздуха вокруг места аварии, аммиак в воздухе не обнаружен.

Дословно: "Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы для жизни и здоровья населения".

Темы: Кременчуг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Кременчуг
В Киеве и ряде областей объявлялась воздушная тревога
В Кременчуге слышны звуки взрывов – мэр
В Кременчуге из-за удара россиян исчезло отопление
Последние новости
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
22:30
Защита от радиации: когда действительно нужна йодопрофилактика
22:14
Растрата на покупке генераторов: КГГА и прокуратура "скрестили копья"
21:48
Будущий посол Украины в Венгрии рассказал, что сделает с Орбаном при встрече
Все новости...
Реклама: