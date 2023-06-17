Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице

Роман ПетренкоСуббота, 17 июня 2023, 16:49
На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице
фото: кременчугская газета

Утром 17 июня произошла авария с выбросом аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат" сообщает городской совет.

Источник: мэрия в Facebook

Детали: Уточняется, что в результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом - отравление парами аммиака, состояние средней тяжести.

Реклама:

Отмечается, что аварийная бригада предприятия успешно прекратила утечку аммиака и локализовала аварию.

Представители различных служб осуществили забор проб воздуха вокруг места аварии, аммиак в воздухе не обнаружен.

Дословно: "Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы для жизни и здоровья населения".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кременчуг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Кременчуг
Годовщина удара по ТЦ в Кременчуге: под подозрением трое российских командиров, следствие продолжается
В годовщину удара по ТЦ "Амстор" Россия снова атаковала Кременчуг
Кременчуг. "Сначала было много криков, а потом стало тихо"
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: