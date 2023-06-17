На Кременчугском мясокомбинате произошла авария, два человека в больнице
Суббота, 17 июня 2023, 16:49
Утром 17 июня произошла авария с выбросом аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат" сообщает городской совет.
Источник: мэрия в Facebook
Детали: Уточняется, что в результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом - отравление парами аммиака, состояние средней тяжести.
Отмечается, что аварийная бригада предприятия успешно прекратила утечку аммиака и локализовала аварию.
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Представители различных служб осуществили забор проб воздуха вокруг места аварии, аммиак в воздухе не обнаружен.
Дословно: "Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы для жизни и здоровья населения".