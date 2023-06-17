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У Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно евакуював людей

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 17:19
У Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно евакуював людей
побиття волонтера у Херсоні, скріншот відео з Telegram Прокудіна

У Херсоні побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив людей із небезпечних територій області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, поліція Херсонщини

Дослівно Прокудін: "Вчора побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив з небезпечних територій Херсонщини людей. Били підло, удвох, поки він не впав, і ще продовжували бити ногами.

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Нападники вже встановлені. Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії. Поліція розбирається з нападниками, зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 хуліганство".

Деталі: Прокудін наголосив, що евакуація з Херсонщини є безкоштовною. Він закликав мешканців не платити тим, хто наживається на людській біді.

Голова ОВА також опублікував відео побиття волонтера.

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Разом з тим, поліція Херсонщини повідомила, що волонтера побили у Херсоні в районі автовокзалу.

Поліцейські виявили інформацію про це під час моніторингу місцевих новин.

"Під час перевірки інформації слідчі Херсонського районного управління поліції встановили, що вчора, 16 червня, близько 16-ї години 42-річний житель обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу. Там до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець та ще один невідомий. Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійку", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що за кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу.

При цьому писати заяву за фактом його побиття чоловік відмовився. Однак поліцейські зареєстрували кримінальне провадження.

Теми: Херсонволонтериевакуаціятранспорт
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