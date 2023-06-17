В Херсоне перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей

В Херсоне избили известного волонтера, который бесплатно перевозил людей из опасных территорий области.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в видеообращении, полиция Херсонщины

Дословно Прокудин: "Вчера избили известного волонтера, который бесплатно перевозил из опасных территорий Херсонщины людей. Били подло, вдвоем, пока он не упал, и еще продолжали бить ногами.

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Нападавшие уже установлены. Они зарабатывают на пассажирских перевозках, пользуясь горем, постигшим наших людей во время российской агрессии. Полиция разбирается с нападавшими, зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 статьи 296 хулиганство".

Детали: Прокудин отметил, что эвакуация с Херсонщины является бесплатной. Он призвал жителей не платить тем, кто наживается на человеческой беде.

Вместе с тем, полиция Херсонщины сообщила, что волонтера избили в Херсоне в районе автовокзала.

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Полицейские обнаружили информацию об этом во время мониторинга местных новостей.

"Во время проверки информации следователи Херсонского районного управления полиции установили, что вчера, 16 июня, около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами к междугородному автовокзалу. Там к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один неизвестный. Между мужчинами вспыхнул конфликт относительно пассажирских перевозок, который перерос в преследование на автомобилях и драку", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибы мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава.

При этом писать заявление по факту его избиения мужчина отказался. Однако полицейские зарегистрировали уголовное производство.