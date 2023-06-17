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На Київщині працювала ППО

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 18:55
На Київщині працювала ППО
карта повітряних тривог станом на 17:30

На Київщині зафіксовано ворожий безпілотник, працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація, Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація

Дослівно Київська ОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі".

Деталі: В ОВА закликали мешканців перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час повітряної тривоги.

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Перед цим Повітряні сили повідомили, що на Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.

Повітряну тривогу було оголошено на Чернігівщині та Київщині, але не в столиці. Згодом на Чернігівщині тривогу скасували.

Пізніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що "на північних околицях Києва, в області зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу, можлива робота ППО".

ВІДЕО ДНЯ

О 18:46 повітряну тривогу на Київщині скасували, вона тривала майже дві години. Однак її оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській та ще низці областей.

Теми: безпілотникиКиївська областьповітряна тривога
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