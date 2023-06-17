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На Київщині працювала ППО

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 18:55
На Київщині працювала ППО
карта повітряних тривог станом на 17:30

На Київщині зафіксовано ворожий безпілотник, працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація, Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація

Дослівно Київська ОВА: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі".

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Деталі: В ОВА закликали мешканців перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили повідомили, що на Півночі зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.

Повітряну тривогу було оголошено на Чернігівщині та Київщині, але не в столиці. Згодом на Чернігівщині тривогу скасували.

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Пізніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що "на північних околицях Києва, в області зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу, можлива робота ППО".

О 18:46 повітряну тривогу на Київщині скасували, вона тривала майже дві години. Однак її оголосили в Чернігівській, Сумській, Полтавській та ще низці областей.

Теми: безпілотникиКиївська областьповітряна тривога
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