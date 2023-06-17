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На Киевщине работала ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 18:55
На Киевщине работала ПВО
карта воздушных тревог по состоянию на 17:30

В Киевской области зафиксирован вражеский беспилотник, работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская областная военная администрация, Воздушные силы ВСУ, Киевская городская военная администрация

Дословно Киевская ОВА: "В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели".

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Детали: В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях и других безопасных местах во время воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы сообщили, что на Севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа.

Воздушная тревога была объявлена на Черниговщине и Киевщине, но не в столице. Впоследствии на Черниговщине тревогу отменили.

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Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что "на северных окраинах Киева, в области зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа, возможна работа ПВО".

В 18:46 воздушную тревогу в Киевской области отменили, она длилась почти два часа. Однако ее объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей.

Темы: беспилотникиКиевская областьвоздушная тревога
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