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Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину: є загиблий і поранені

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 17:55
Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину: є загиблий і поранені
смт Козацьке, скріншот deepstatemap

Російські війська у суботу атакували смт Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого один мирний житель загинув, ще 3 дістали поранень, серед них неповнолітній.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Російська авіація вкотре атакувала Козацьке. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби…

Через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також поранення отримали троє людей – 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець".

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Деталі: В ОВА повідомили, що поранених госпіталізували.

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Теми: Херсонська областьвійна
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