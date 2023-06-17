Россияне сбросили авиабомбы на Херсонскую область: есть погибший и раненые

Российские войска в субботу атаковали пгт Казацкое на Херсонщине, в результате чего один мирный житель погиб, еще 3 получили ранения, среди них несовершеннолетний.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Российская авиация в очередной раз атаковала Казацкое. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы...

Из-за обстрела Казацкого погиб один мирный житель. Также ранения получили три человека – 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень".

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Детали: В ОВА сообщили, что раненых госпитализировали.