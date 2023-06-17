Россияне сбросили авиабомбы на Херсонскую область: есть погибший и раненые
Суббота, 17 июня 2023, 17:55
Российские войска в субботу атаковали пгт Казацкое на Херсонщине, в результате чего один мирный житель погиб, еще 3 получили ранения, среди них несовершеннолетний.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Российская авиация в очередной раз атаковала Казацкое. По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы...
Из-за обстрела Казацкого погиб один мирный житель. Также ранения получили три человека – 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень".
Реклама:
Детали: В ОВА сообщили, что раненых госпитализировали.
ВИДЕО ДНЯ