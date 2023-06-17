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Уряд готує законопроєкт про новий статус англійської й полегшить її вивчення – Шмигаль

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 18:24
Уряд готує законопроєкт про новий статус англійської й полегшить її вивчення – Шмигаль
Денис Шмигаль на нараді щодо англійської мови, фото з його Telegram

Уряд готує законопроєкт про визнання англійської мовою міжнародного спілкування та напрацьовує рішення для підвищення доступності вивчення цієї мови.

Джерело: прем’єр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: Шмигаль повідомив, що провів нараду щодо англійської мови за участі Мінцифри та Мінкульту.

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Дослівно: "Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих".

Більше деталей: За словами Шмигаля, після перемоги розпочнеться масштабний проєкт відновлення України, уряд очікує на прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця.

"Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера", - зазначив він.

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Теми: моваШмигаль Кабінет міністрів
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