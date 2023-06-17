Кабмин готовит законопроект о новом статусе английского и облегчит его изучение – Шмыгаль

Денис Шмыгаль на совещании по английскому языку, фото из его Telegram

Правительство готовит законопроект о признании английского языком международного общения и нарабатывает решения для повышения доступности изучения этого языка.

Источник: премьер Денис Шмыгаль в Telegram

Детали: Шмыгаль сообщил, что провел совещание в отношении английского языка с участием Минцифры и Минкульта.

Дословно: "Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих".

Реклама:

Больше деталей: По словам Шмыгаля, после победы начнется масштабный проект восстановления Украины, правительство ожидает прихода ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать здесь свой бизнес и создавать рабочие места.

"Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, высшей заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера", - отметил он.