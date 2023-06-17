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Байден заявив, що не буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО

"Європейська правда"Субота, 17 червня 2023, 18:31
Байден заявив, що не буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам у суботу перед відльотом до Філадельфії, повідомляє CNN.

Коли Байдена запитали, чи спростить він умови вступу України в НАТО, він відповів: "Ні. Тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це".

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Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою.

Раніше видання Axios повідомляло, що Байден підтримав пропозицію щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

Видання Politico також зазначало, що усе більше держав-членів Північноатлантичного Альянсу підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від ПДЧ, й це рішення можуть затвердити на саміті НАТО у Вільнюсі.

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Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

Теми: БайденНАТОкорупція
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