Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден заявив, що не буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО

"Європейська правда"Субота, 17 червня 2023, 18:31
Байден заявив, що не буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам у суботу перед відльотом до Філадельфії, повідомляє CNN.

Коли Байдена запитали, чи спростить він умови вступу України в НАТО, він відповів: "Ні. Тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це".

Водночас американський президент визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою.

Реклама:

Раніше видання Axios повідомляло, що Байден підтримав пропозицію щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

Видання Politico також зазначало, що усе більше держав-членів Північноатлантичного Альянсу підтримують спрощений вступ України, який передбачає відмову від ПДЧ, й це рішення можуть затвердити на саміті НАТО у Вільнюсі.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі, натомість критикуючи рішення Бухарестського саміту, яке "максимально відірване від реальності".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденНАТОкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДуда з неоголошеним візитом прибув до Києва

відео"Просунулися далеко": у 47-й бригаді розповіли про штурми – Залужний прокоментував

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Усі новини...
Причиною вибуху Каховської ГЕС, швидше за все, став підрив проходу під водою – NYT
Данія готова передати Україні винищувачі F-16 за однієї умови
На Київщині працювала ППО
Окупанти готують мобілізованих на острові Джарилгач – Генштаб
Останні новини
15:34
Екссуддя Європейського суду з прав людини: Нова Конституція – це про відроджену українську націю
15:30
фотоМарсохід знайшов метеорит, схожий на пончик
15:29
Виробник алкоголю Bacardi, який обіцяв покинути РФ, збільшив прибуток у країні втричі
15:13
Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України
15:12
Зеленський обіцяє податкову без податківців і митницю без митників
15:12
На Херсонщині рівень води в Дніпрі увійшов у природне русло
14:58
Рада прийняла закон про доплати військовим
14:46
Зеленський: навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля
14:42
У ВР зареєстрували два законопроєкти, які посилять регулювання роботи психологів
14:16
На Таврійському напрямку частковий успіх, знищено майже 3 роти росіян – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: