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Байден заявил, что не будет упрощать требования для Украины на пути в НАТО

"Европейская правда"Суббота, 17 июня 2023, 18:31
Байден заявил, что не будет упрощать требования для Украины на пути в НАТО
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что выступает против того, чтобы упростить требования для Украины на пути к членству в НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в субботу перед отлетом в Филадельфию, сообщает CNN.

Когда Байдена спросили, упростит ли он условия вступления Украины в НАТО, он ответил: "Нет. Потому что они должны соответствовать единым стандартам. Поэтому я не собираюсь делать это".

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В то же время американский президент признал, что украинская армия сейчас соответствует стандартам стран НАТО, однако он выразил сомнение в том, соответствует ли стандартам украинская система безопасности в целом и не является ли она коррумпированной.

Ранее издание Axios сообщало, что Байден поддержал предложение о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Издание Politico также отмечало, что все больше государств-членов Североатлантического Альянса поддерживают упрощенное вступление Украины, которое предусматривает отказ от ПДЧ, и это решение могут утвердить на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится также добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе, взамен критикуя решение Бухарестского саммита, которое "максимально оторвано от реальности".

Темы: БайденНАТОкоррупция
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