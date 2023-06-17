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Байден сподівається на зустріч із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці

"Європейська правда"Субота, 17 червня 2023, 20:10
Байден сподівається на зустріч із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у наближчі кілька місяців.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам перед відльотом у Філадельфію, повідомляє Bloomberg.

"Сподіваюсь, що протягом наступних кількох місяців я знову зустрінуся з Сі",  – зазначив американський президент.

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Коментуючи інциденти із китайським шпигунським аеростатом, який збили над США у лютому, Байден зауважив, що глава КНР міг бути не в курсі усіх деталей.

"Я не думаю, що керівництво знало, де він перебував, що в ньому було, і що відбувалося", – додав він.

Нагадаємо, 14 червня офіційно підтвердили візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю.

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Старший дипломат Держдепу з питань Східної Азії Деніел Крітенбрінк у розмові із журналістами зазначив, що Сполучені Штати не очікують значного прориву у відносинах з Китаєм під час візиту Блінкена.

Візит Блінкена, про який Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден домовилися минулого року під час зустрічі на саміті G20, спочатку був запланований на лютий 2023 року, але був відкладений після інциденту зі шпигунською кулею.

Відтоді контакти між США й Китаєм відбувалися, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Південнокитайському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України.

Теми: БайденКитай
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