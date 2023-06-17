Байден надеется на встречу с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал журналистам перед отлетом в Филадельфию, сообщает Bloomberg.

"Надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев я снова встречусь с Си", – отметил американский президент.

Комментируя инциденты с китайским шпионским аэростатом, который сбили над США в феврале, Байден отметил, что глава КНР мог быть не в курсе всех деталей.

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"Я не думаю, что руководство знало, где он находился, что в нем было, и что происходило", – добавил он.

Напомним, 14 июня официально подтвердили визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Старший дипломат Госдепа по вопросам Восточной Азии Дэниел Критенбринк в разговоре с журналистами отметил, что Соединенные Штаты не ожидают значительного прорыва в отношениях с Китаем во время визита Блинкена.

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Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, изначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионским воздушным шаром.

С тех пор контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.