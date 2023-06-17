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Правоохоронець з другом повів неповнолітню в лісосмугу й схилив до статевих стосунків – ДБР

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 20:17
Правоохоронець з другом повів неповнолітню в лісосмугу й схилив до статевих стосунків – ДБР
ілюстративне фото Pixabay

​ДБР затримало правоохоронця, який 14 червня у Сумах схилив до статевих стосунків 15-річну дівчину.

Джерело: Державне бюро розслідувань       

Дослівно: "За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі Інтернет познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт.

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Як встановили працівники Бюро, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів".

Деталі: Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

Теми: СумиДБРдіти
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