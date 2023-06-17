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Правоохранитель повел несовершеннолетнюю в лесополосу и склонил к половым отношениям – ГБР

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 20:17
Правоохранитель повел несовершеннолетнюю в лесополосу и склонил к половым отношениям – ГБР
иллюстративное фото Pixabay

ГБР задержало правоохранителя, который 14 июня в Сумах склонил к половым отношениям 15-летнюю девушку.

Источник: Государственное бюро расследований    

Дословно: "По предварительной информации, 15-летняя девушка в сети Интернет познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться. На свидание в центре Сум мужчина привел друга. Затем они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и произошел половой контакт.

Как установили сотрудники Бюро, мужчины являются сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. Они приехали в Сумы на учебу в один из вузов".

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Детали: Сейчас один фигурант задержан и ему сообщено о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 155 УК Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура.

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Темы: СумыГБРдети
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