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Байден про заяви Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі: Абсолютно безвідповідально

"Європейська правда"Субота, 17 червня 2023, 20:39
Байден про заяви Путіна щодо ядерної зброї у Білорусі: Абсолютно безвідповідально
Путін і Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден прокоментував заяви глави Кремля Владіміра Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це він сказав журналістам перед відльотом до Філадельфії, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Зокрема, Байден назвав заяви Путіна "абсолютно безвідповідальними".

"Я коментував це багато разів – це абсолютно безвідповідально", – зазначив він.

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Напередодні Путін заявив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

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Теми: БайденПутінядерна зброяБілорусь
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