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Байден о заявлениях Путина о ядерном оружии в Беларуси: Абсолютно безответственно

"Европейская правда"Суббота, 17 июня 2023, 20:39
Байден о заявлениях Путина о ядерном оружии в Беларуси: Абсолютно безответственно
Путин и Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден прокомментировал заявления главы Кремля Владимира Путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом он сказал журналистам перед отлетом в Филадельфию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В частности, Байден назвал заявления Путина "абсолютно безответственными".

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"Я комментировал это много раз – это абсолютно безответственно", – отметил он.

Накануне Путин заявил, что первые российские тактические ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси, а окончательно перемещение завершится до конца года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока нет признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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Темы: БайденПутинядерное оружиеБеларусь
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