На Херсонщині збили два російських безпілотники
Субота, 17 червня 2023, 21:21
На Херсонщині у суботу ППО знищила два російських безпілотники.
Джерело: повітряне командування "Південь", Суспільне
Дослівно: "17 червня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет"".
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Деталі: Разом з тим, як повідомляє Суспільне, у суботу ввечері в Херсоні прогриміли вибухи. Подробиці поки невідомі.