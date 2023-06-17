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На Херсонщині збили два російських безпілотники

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 21:21
На Херсонщині збили два російських безпілотники
один зі збитих безпілотників, фото ПК "Південь"

На Херсонщині у суботу ППО знищила два російських безпілотники.

Джерело: повітряне командування "Південь", Суспільне

Дослівно: "17 червня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет"".

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Деталі: Разом з тим, як повідомляє Суспільне, у суботу ввечері в Херсоні прогриміли вибухи. Подробиці поки невідомі.

Теми: Херсонська область
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