На Херсонщині збили два російських безпілотники

один зі збитих безпілотників, фото ПК "Південь"

На Херсонщині у суботу ППО знищила два російських безпілотники.

Джерело: повітряне командування "Південь", Суспільне

Дослівно: "17 червня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено розвідувальний БпЛА Орлан-10" та ударний БпЛА "Ланцет"".

Деталі: Разом з тим, як повідомляє Суспільне, у суботу ввечері в Херсоні прогриміли вибухи. Подробиці поки невідомі.

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