Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине сбили два российских беспилотника

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 21:21
На Херсонщине сбили два российских беспилотника
один из сбитых беспилотников, фото ВК "Юг"

На Херсонщине в субботу ПВО уничтожила два российских беспилотника.

Источник: воздушное командование "Юг", Суспільне

Дословно: "17 июня 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет"".

Реклама:

Детали: Вместе с тем, как сообщает Суспільне, в субботу вечером в Херсоне прогремели взрывы. Подробности пока неизвестны.

Темы: Херсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
В Херсонской области россияне разрушили детсад
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Последние новости
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
Все новости...
Реклама: