На Херсонщине сбили два российских беспилотника
Суббота, 17 июня 2023, 21:21
На Херсонщине в субботу ПВО уничтожила два российских беспилотника.
Источник: воздушное командование "Юг", Суспільне
Дословно: "17 июня 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет"".
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Детали: Вместе с тем, как сообщает Суспільне, в субботу вечером в Херсоне прогремели взрывы. Подробности пока неизвестны.