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На Херсонщине сбили два российских беспилотника

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 21:21
На Херсонщине сбили два российских беспилотника
один из сбитых беспилотников, фото ВК "Юг"

На Херсонщине в субботу ПВО уничтожила два российских беспилотника.

Источник: воздушное командование "Юг", Суспільне

Дословно: "17 июня 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет"".

Детали: Вместе с тем, как сообщает Суспільне, в субботу вечером в Херсоне прогремели взрывы. Подробности пока неизвестны.

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Темы: Херсонская область
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