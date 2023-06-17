На Херсонщине сбили два российских беспилотника

один из сбитых беспилотников, фото ВК "Юг"

На Херсонщине в субботу ПВО уничтожила два российских беспилотника.

Источник: воздушное командование "Юг", Суспільне

Дословно: "17 июня 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА "Ланцет"".

Детали: Вместе с тем, как сообщает Суспільне, в субботу вечером в Херсоне прогремели взрывы. Подробности пока неизвестны.

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