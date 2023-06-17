Зеленський подякував країнам, які допомогли Україні цього тижня

Президент Володимир Зеленський подякував державам, які за цей тиждень зробили нові кроки в підтримці України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Дослівно: "Сполучені Штати – я хочу вам подякувати за черговий вагомий пакет допомоги зброєю. ППО, артилерія і снаряди для "Хаймарсів", протитанкова зброя, бронетехніка, інші інструменти захисту свободи. Дякую!

Нідерланди – дякую за новий оборонний пакет, який посилить наш повітряний щит.

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Спільна робота – і Нідерландів, і Америки, і Данії, і Великої Британії – для закупівлі ракет ППО. Це те, що врятує тисячі наших людей.

Німеччина – дякую за доставлену цього тижня техніку, за незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору. Дякую за готовність надавати нам ракети для "Петріотів"!

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Італія – дякую за реалізацію наших оборонних домовленостей!

Дякую, Данія, за готовність оперативно працювати, щоб наша коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни нашою перемогою. Спільною перемогою! Ще раз дякую!

Данія і Норвегія – окремо хочу вам подякувати за вашу за спільну роботу заради посилення нашої артилерії. Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить, чи рухається свобода вперед. Дякую за передані нашим воїнам снаряди!

Швеція – дванадцятий пакет оборонної допомоги і реальна готовність розпочати підготовку наших пілотів на сучасних винищувачах. Дякую!

Велика Британія – дякую за незмінне лідерство в розширенні наших оборонних можливостей та за кожну надану нам далекобійну ракету – всі вони працюють на сто відсотків. Цього тижня є рішення про додаткову підтримку. Ще раз дякую!

Канада – дякую за незмінну допомогу та за нові опрацьовані нами кроки, які зараз – реалізуються. Артилерія, ППО…

Польща – дякую за ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО. Правильні сигнали у правильний час – коли готуємо змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі.

Люксембург – я хочу вам подякувати за рішення парламенту, яким визнається історична правда, правда про Голодомор – геноцид українського народу. Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом. І далі працюємо – для глобального визнання правди".

Деталі: Зеленський також подякував усім країнам-учасницям "Рамштайну", чергове засідання якого відбулося цього тижня, за "незмінну конструктивність".

Президент також подякував кожній країні й міжнародним організаціям, які допомагають Україні долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

"Ми ще раз доведем нездоланність нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя усім людям і громадам, які постраждали від цього російського зла екоциду", - сказав він.

Крім того, Зеленський подякував усім, хто тренує українських військових, а також подякував ОСУВ "Таврія" "за рух уперед".