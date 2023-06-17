Зеленский поблагодарил страны, которые помогли Украине на этой неделе

Президент Владимир Зеленский поблагодарил государства, которые за эту неделю сделали новые шаги в поддержке Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Дословно: "Соединенные Штаты – я хочу вас поблагодарить за очередной весомый пакет помощи оружием. ПВО, артиллерия и снаряды для "Хаймарс", противотанковое оружие, бронетехника, другие инструменты защиты свободы. Спасибо!

Нидерланды – спасибо за новый оборонный пакет, который усилит наш воздушный щит.

Реклама:

Совместная работа – и Нидерландов, и Америки, и Дании, и Великобритании – для закупки ракет ПВО. Это то, что спасет тысячи наших людей.

Германия – спасибо за доставленную на этой неделе технику, за неизменную мощность в защите жизни от российского ракетного террора. Спасибо за готовность предоставлять нам ракеты для "Петриотов"!

ВИДЕО ДНЯ

Италия – спасибо за реализацию наших оборонных договоренностей!

Спасибо, Дания, за готовность оперативно работать, чтобы наша коалиция современных истребителей реально приблизила завершение этой войны нашей победой. Совместной победой! Еще раз спасибо!

Дания и Норвегия – отдельно хочу вас поблагодарить за вашу за совместную работу ради усиления нашей артиллерии. Россия принесла в Европу такую войну, когда именно от артиллерии зависит, движется ли свобода вперед. Спасибо за переданные нашим воинам снаряды!

Швеция – двенадцатый пакет оборонной помощи и реальная готовность начать подготовку наших пилотов на современных истребителях. Спасибо!

Великобритания – спасибо за неизменное лидерство в расширении наших оборонных возможностей и за каждую предоставленную нам дальнобойную ракету – все они работают на сто процентов. На этой неделе есть решение о дополнительной поддержке. Еще раз спасибо!

Канада – спасибо за неизменную помощь и за новые проработанные нами шаги, которые сейчас – реализуются. Артиллерия, ПВО...

Польша – спасибо за принятую Сеймом резолюцию в поддержку членства Украины в НАТО. Правильные сигналы в правильное время – когда готовим содержательное наполнение для саммита в Вильнюсе.

Люксембург – я хочу вас поблагодарить за решение парламента, которым признается историческая правда, правда о Голодоморе – геноциде украинского народа. Люксембург стал 26-м государством, которое официально признало Голодомор геноцидом. И дальше работаем – для глобального признания правды".

Детали: Зеленский также поблагодарил все страны-участницы "Рамштайн", очередное заседание которого состоялось на этой неделе, за "неизменную конструктивность".

Президент также поблагодарил каждую страну и международные организации, которые помогают Украине преодолевать последствия российского теракта на Каховской ГЭС.

"Мы еще раз докажем непреодолимость нашей общей силы, когда вернем нормальную жизнь всем людям и общинам, которые пострадали от этого российского зла экоцида", - сказал он.

Кроме того, Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских военных, а также поблагодарил ОСУВ "Таврия" "за движение вперед".