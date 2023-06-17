Кириленко: Частина влучань на Донеччині – результат роботи зрадників

На Донеччині колаборантів виявляють постійно, і частина влучань російських обстрілів, що відбуваються на території області – це результат роботи зрадників.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Ми повинні дивитись правді в очі і про це казати. Колаборантів виявляють постійно. Кількість таких людей є у кримінальних провадженнях, це можуть розголошувати лише слідчі. Колаборанти є і продовжують діяти, і частина тих обстрілів, які відбуваються на території Донецької області, влучання по об’єктах інфраструктури – це не якась мегаробота спецслужб Росії, а результат роботи зрадників".

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Деталі: За даними Кириленка, внаслідок повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині вже пошкоджено або зруйновано 95 701 житловий об’єкт, 746 закладів освіти і 216 медичних закладів.

Без урахування жертв у Маріуполі й Волновасі, станом на середину червня 1560 жителів Донеччини загинули і 3689 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок агресії РФ. При цьому 148 дітей в області загинули і 290 отримали поранення.

На території області залишаються жити близько 530 тис. осіб, тоді як до повномасштабної війни проживало 1 млн 800 тис. жителів.

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Дітей на території області лишилося близько 40 тисяч.

"Якщо брати такі населені пункти як Залізне, Південне, смт Нью-Йорк, де постійні обстріли, то в Торецькій громаді і в частині Бахмутського району у фокусі нашої уваги перебуває зараз 286 дітей, які потребують примусової евакуації. Ця робота триває, я дав до місяця часу, щоб мені вже прозвітували з місць щодо евакуації дітей і батьків, які не бажають цього робити. Це справді стосується виключно батьків, бо дитина з ними поїде, ми ж розуміємо", - сказав Кириленко.