Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кириленко: Частина влучань на Донеччині – результат роботи зрадників

Катерина ТищенкоСубота, 17 червня 2023, 23:53
Кириленко: Частина влучань на Донеччині – результат роботи зрадників
Павло Кириленко, фото з Facebook

На Донеччині колаборантів виявляють постійно, і частина влучань російських обстрілів, що відбуваються на території області – це результат роботи зрадників.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Ми повинні дивитись правді в очі і про це казати. Колаборантів виявляють постійно. Кількість таких людей є у кримінальних провадженнях, це можуть розголошувати лише слідчі. Колаборанти є і продовжують діяти, і частина тих обстрілів, які відбуваються на території Донецької області, влучання по об’єктах інфраструктури – це не якась мегаробота спецслужб Росії, а результат роботи зрадників".

Реклама:

Деталі: За даними Кириленка, внаслідок повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині вже пошкоджено або зруйновано 95 701 житловий об’єкт, 746 закладів освіти і 216 медичних закладів.

Без урахування жертв у Маріуполі й Волновасі, станом на середину червня 1560 жителів Донеччини загинули і 3689 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок агресії РФ. При цьому 148 дітей в області загинули і 290 отримали поранення.

На території області залишаються жити близько 530 тис. осіб, тоді як до повномасштабної війни проживало 1 млн 800 тис. жителів.

ВІДЕО ДНЯ

Дітей на території області лишилося близько 40 тисяч.

"Якщо брати такі населені пункти як Залізне, Південне, смт Нью-Йорк, де постійні обстріли, то в Торецькій громаді і в частині Бахмутського району у фокусі нашої уваги перебуває зараз 286 дітей, які потребують примусової евакуації. Ця робота триває, я дав до місяця часу, щоб мені вже прозвітували з місць щодо евакуації дітей і батьків, які не бажають цього робити. Це справді стосується виключно батьків, бо дитина з ними поїде, ми ж розуміємо", - сказав Кириленко.

Теми: Донецька областьколабораціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
Усі новини...
Реклама: