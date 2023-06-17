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Кириленко: Часть попаданий в Донецкой области – результат работы предателей

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 23:53
Кириленко: Часть попаданий в Донецкой области – результат работы предателей
Павел Кириленко, фото из Facebook

В Донецкой области коллаборантов выявляют постоянно, и часть попаданий российских обстрелов, происходящих на территории области – это результат работы предателей.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью Укринформу

Прямая речь: "Мы должны смотреть правде в глаза и об этом говорить. Коллаборантов выявляют постоянно. Количество таких людей есть в уголовных производствах, это могут разглашать только следователи. Коллаборанты есть и продолжают действовать, и часть тех обстрелов, которые происходят на территории Донецкой области, попадания по объектам инфраструктуры – это не какая-то мегаработа спецслужб России, а результат работы предателей".

Детали: По данным Кириленко, в результате полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области уже повреждены или разрушены 95 701 жилой объект, 746 учебных заведений и 216 медицинских учреждений.

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Без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, по состоянию на середину июня 1560 жителей Донетчины погибли и 3689 получили ранения различной степени тяжести в результате агрессии РФ. При этом 148 детей в области погибли и 290 получили ранения.

На территории области остаются жить около 530 тыс. человек, тогда как до полномасштабной войны проживало 1 млн 800 тыс. жителей.

Детей на территории области осталось около 40 тысяч.

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"Если брать такие населенные пункты как Железное, Южное, пгт Нью-Йорк, где постоянные обстрелы, то в Торецкой громаде и в части Бахмутского района в фокусе нашего внимания находится сейчас 286 детей, которые нуждаются в принудительной эвакуации. Эта работа продолжается, я дал до месяца времени, чтобы мне уже отчитались с мест по эвакуации детей и родителей, которые не желают этого делать. Это действительно касается исключительно родителей, потому что ребенок с ними поедет, мы же понимаем", - сказал Кириленко.

Темы: Донецкая областьколлаборационизмвойна
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