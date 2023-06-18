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Внаслідок авіаудару по Судану загинули 17 людей, серед них 5 дітей

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 01:24
Внаслідок авіаудару по Судану загинули 17 людей, серед них 5 дітей
дим у столиці Судану під час зіткнень 15 квітня, фото Anadolu Agency via Getty Images

Сімнадцять людей, в тому числі п'ятеро дітей, загинули в результаті авіаудару по столиці Судану Хартумі, повідомляють офіційні особи.

Джерело: ВВС із посиланням на офіційних осіб

Деталі: 25 будинків було зруйновано в результаті суботнього удару в густонаселеному районі Ярмук.

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Це сталося наступного дня після того, як генерал Судану пригрозив посилити атаки проти воєнізованих сил швидкого реагування (RSF).

Між суданською армією і RSF спалахнули в середині квітня в результаті жорстокої боротьби за владу у військовому керівництві країни.

На початку червня RSF заявили про повний контроль над Ярмуком, районом столиці, де розташований завод з виробництва зброї.

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Пізніше в суботу ворогуючі угруповання домовилися про 72-годинне припинення вогню, яке розпочнеться о 06:00 (04:00 за Гринвічем) у неділю. Про це оголосили саудівські та американські посередники. Раніше подібних перемир'їв не спостерігалося.

Точні цифри щодо кількості загиблих в результаті бойових дій встановити важко, але вважається, що вона значно перевищує 1 000, включаючи багатьох цивільних, які потрапили під перехресний вогонь.

За даними ООН, близько 2,2 мільйона людей були змушені покинути свої домівки в межах країни, а понад півмільйона знайшли притулок у сусідніх країнах.

Було оголошено кілька перемир'їв, щоб дати людям можливість втекти від бойових дій, але вони не були дотримані.

За даними RSF, нещодавній напад був спрямований проти цивільного населення в районах Майо, Ярмук і Мандела. Армія не коментує ситуацію.

З початку бойових дій десятки тисяч цивільних осіб втекли через кордон до сусіднього Чаду.

Теми: Судан
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