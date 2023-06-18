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В результате авиаудара по Судану погибли 17 человек, среди них 5 детей

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 18 июня 2023, 01:24
В результате авиаудара по Судану погибли 17 человек, среди них 5 детей
дым в столице Судана во время столкновений 15 апреля, фото Anadolu Agency via Getty Images

Семнадцать человек, в том числе пятеро детей, погибли в результате авиаудара по столице Судана Хартуме, сообщают официальные лица.

Источник: ВВС со ссылкой на официальных лиц

Детали: 25 домов были разрушены в результате субботнего удара в густонаселенном районе Ярмук.

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Это произошло на следующий день после того, как генерал Судана пригрозил усилить атаки против военизированных сил быстрого реагирования (RSF).

Между суданской армией и RSF вспыхнули в середине апреля в результате жестокой борьбы за власть в военном руководстве страны.

В начале июня RSF заявили о полном контроле над Ярмуком, районом столицы, где расположен завод по производству оружия.

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Позже в субботу враждующие группировки договорились о 72-часовом прекращении огня, которое начнется в 06:00 (04:00 по Гринвичу) в воскресенье. Об этом объявили саудовские и американские посредники. Ранее подобных перемирий не наблюдалось.

Точные цифры по количеству погибших в результате боевых действий установить трудно, но считается, что оно значительно превышает 1 000, включая многих гражданских, попавших под перекрестный огонь.

По данным ООН, около 2,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в пределах страны, а более полумиллиона нашли убежище в соседних странах.

Было объявлено несколько перемирий, чтобы дать людям возможность убежать от боевых действий, но они не были соблюдены.

По данным RSF, недавнее нападение было направлено против гражданского населения в районах Майо, Ярмук и Мандела. Армия не комментирует ситуацию.

С начала боевых действий десятки тысяч гражданских лиц бежали через границу в соседний Чад.

Темы: Судан
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