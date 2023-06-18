На правому березі Херсонщини залишаються підтопленими 6 населених пунктів – глава ОВА

У Херсонській області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 6 населених пунктів.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова: "Середній рівень води станом на 21 годину (17 червня – ред.) – 1,1 м.

Реклама:

На правому березі підтоплено 6 населених пунктів, це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новограднєве, Благодатівка. Там під водою залишається 1274 будинки".

Деталі: Також Прокудін повідомив, що вибухотехніки вже відстежили майже 310 гектарів території, на яку вода могла занести вибухівку, там виявлено та знешкоджено 4 вибохотехнічні предмети.

У суботу рятувальники відкачали понад 24 тисячі тонни води з 82 житлових будинків області.