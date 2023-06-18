Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На правому березі Херсонщини залишаються підтопленими 6 населених пунктів – глава ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 01:58
На правому березі Херсонщини залишаються підтопленими 6 населених пунктів – глава ОВА
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

У Херсонській області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 6 населених пунктів.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова: "Середній рівень води станом на 21 годину (17 червня – ред.) – 1,1 м.

На правому березі підтоплено 6 населених пунктів, це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новограднєве, Благодатівка. Там під водою залишається 1274 будинки".

Реклама:

Деталі: Також Прокудін повідомив, що вибухотехніки вже відстежили майже 310 гектарів території, на яку вода могла занести вибухівку, там виявлено та знешкоджено 4 вибохотехнічні предмети.

У суботу рятувальники відкачали понад 24 тисячі тонни води з 82 житлових будинків області.

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр розкритикував ідею перейменування Запоріжжя: Рішення скасувати

фотоЗМІ ідентифікували росіян, які тримали Каховську ГЕС під час підриву

інфографіка Окупанти передали під опіку понад тисячу депортованих з України дітей − росЗМІ

Зеленський вважає, що вагнерівців у Білорусі буде замало для нападу на Україну

Одеського військкома з елітним майном в Іспанії звільнили — Гуменюк

Нацкомісія уточнила щодо перейменування Запоріжжя: вирішувати – мешканцям

Усі новини...
Херсонська область
"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині
За добу через обстріли загинула одна людина, ще 13 поранені
Діри наскрізь: окупанти заявили про обстріл Чонгарського моста
Останні новини
21:46
Окупанти за два дні знайшли 60 тіл, які стали жертвами підриву ГЕС
21:37
Економічні новини 28 червня: новий голова УОП, скандальні результати конкурсу в АРМА
21:34
Польща укріплює кордон із Білоруссю через переміщення вагнерівців
21:34
Україна і Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн
21:29
Федоров назвав сім ключових тез з промови Зеленського до Дня Конституції
21:18
Міністр розкритикував ідею перейменування Запоріжжя: Рішення скасувати
21:00
ОновленоЧастина Голосіївського району Києва була без світла через аварійне відключенння – ДТЕК
20:59
відео "Едельвейси" збили російський Су-25
20:48
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
20:39
фотоЗМІ ідентифікували росіян, які тримали Каховську ГЕС під час підриву
Усі новини...
Реклама: