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На правому березі Херсонщини залишаються підтопленими 6 населених пунктів – глава ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 18 червня 2023, 01:58
На правому березі Херсонщини залишаються підтопленими 6 населених пунктів – глава ОВА
ХЕРСОНЩИНА, ФОТО МОСТ

У Херсонській області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 6 населених пунктів.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова: "Середній рівень води станом на 21 годину (17 червня – ред.) – 1,1 м.

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На правому березі підтоплено 6 населених пунктів, це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новограднєве, Благодатівка. Там під водою залишається 1274 будинки".

Деталі: Також Прокудін повідомив, що вибухотехніки вже відстежили майже 310 гектарів території, на яку вода могла занести вибухівку, там виявлено та знешкоджено 4 вибохотехнічні предмети.

У суботу рятувальники відкачали понад 24 тисячі тонни води з 82 житлових будинків області.

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
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