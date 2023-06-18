На правому березі Херсонщини залишаються підтопленими 6 населених пунктів – глава ОВА
Неділя, 18 червня 2023, 01:58
У Херсонській області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтопленими залишаються 6 населених пунктів.
Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Пряма мова: "Середній рівень води станом на 21 годину (17 червня – ред.) – 1,1 м.
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На правому березі підтоплено 6 населених пунктів, це Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новограднєве, Благодатівка. Там під водою залишається 1274 будинки".
Деталі: Також Прокудін повідомив, що вибухотехніки вже відстежили майже 310 гектарів території, на яку вода могла занести вибухівку, там виявлено та знешкоджено 4 вибохотехнічні предмети.
У суботу рятувальники відкачали понад 24 тисячі тонни води з 82 житлових будинків області.
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